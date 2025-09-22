search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.47元上修至3.5元，其中最高估值5.33元，最低估值2.09元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.33(5.33)13.7712.43
最低值2.09(2.09)6.098.4
平均值3.71(3.71)8.6211.02
中位數3.5(3.47)8.3311.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值135,967,000169,780,000191,956,600
最低值129,030,000141,430,870149,447,650
平均值132,667,540154,248,690170,079,580
中位數132,694,000152,969,000168,834,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
欣興158.5+0.63%
美元/台幣30.251+0.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
欣興

77.78%

勝率

#營收創高股

偏強
欣興

77.78%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty