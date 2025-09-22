外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.6259元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日18:00，歐元/加幣上漲0.0076點漲幅達0.47%，暫報1.6259點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.24%
- 近 1 週：-0.33%
- 近 3 月：+2.28%
- 近 6 月：+4.29%
- 今年以來：+8.64%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.69，本日上漲0.17%
- 美元/瑞郎相關性-0.68，本日上漲0.14%
- 美元/新加坡幣相關性-0.61，本日上漲0.12%
