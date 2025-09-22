search icon



外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.6259元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日18:00，歐元/加幣上漲0.0076點漲幅達0.47%，暫報1.6259點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.24%
  • 近 1 週：-0.33%
  • 近 3 月：+2.28%
  • 近 6 月：+4.29%
  • 今年以來：+8.64%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.80，本日上漲0.26%
  • 英鎊/美元相關性0.62，本日上漲0.26%
  • 歐元/澳元相關性0.56，本日上漲0.26%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.69，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞郎相關性-0.68，本日上漲0.14%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.61，本日上漲0.12%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.6254+0.44%
歐元/美元1.1773+0.25%
英鎊/美元1.3502+0.27%
澳元/美元0.6585-0.09%

