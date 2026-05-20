外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.18%，報16.5221元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日22:20，美元/南非蘭特下跌0.198點跌幅達1.18%，暫報16.5221點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.60%
- 近 1 週：+1.30%
- 近 3 月：+3.64%
- 近 6 月：-2.70%
- 今年以來：+0.93%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.86，本日下跌0.34%
- 美元/新加坡幣相關性0.85，本日下跌0.15%
- 美元/韓元相關性0.83，本日下跌0.33%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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