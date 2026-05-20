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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.18%，報16.5221元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日22:20，美元/南非蘭特下跌0.198點跌幅達1.18%，暫報16.5221點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.60%
  • 近 1 週：+1.30%
  • 近 3 月：+3.64%
  • 近 6 月：-2.70%
  • 今年以來：+0.93%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.86，本日下跌0.34%
  • 美元/新加坡幣相關性0.85，本日下跌0.15%
  • 美元/韓元相關性0.83，本日下跌0.33%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.82，本日下跌0.33%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌0.46%
  • 歐元/美元相關性-0.73，本日下跌0.04%

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美元/南非蘭特16.481-1.43%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5863+0.48%
澳元/美元0.7146+0.55%
歐元/美元1.1613+0.06%

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