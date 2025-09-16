search icon



盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(9月23日)除息0.18元，預估參考價75.82元

鉅亨網新聞中心


聯德控股-KY(4912-TW)下週(9月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。

以今日(9月16日)收盤價76.00元計算，預估參考價為75.82元，息值合計為0.18元，股息殖利率0.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價下跌2.18%，集中市場加權指數上漲3.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 76.00 0.177 0.23% 0.0
2025/08/04 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/07/23 79.0 0.45 0.57% 0.0
2024/12/09 129.5 0.741 0.57% 0.0
2024/09/24 104.0 0.712 0.68% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25629.64+1.07%
聯德控股-KY76-0.39%

