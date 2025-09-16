盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)下週(9月23日)除息0.18元，預估參考價75.82元
聯德控股-KY(4912-TW)下週(9月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。
以今日(9月16日)收盤價76.00元計算，預估參考價為75.82元，息值合計為0.18元，股息殖利率0.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯德控股-KY(4912-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密金屬模具設計及生產。五金沖壓件生產。近5日股價下跌2.18%，集中市場加權指數上漲3.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/23
|76.00
|0.177
|0.23%
|0.0
|2025/08/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/07/23
|79.0
|0.45
|0.57%
|0.0
|2024/12/09
|129.5
|0.741
|0.57%
|0.0
|2024/09/24
|104.0
|0.712
|0.68%
|0.0
