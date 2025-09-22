search icon



盤後速報 - 公準(3178)次交易(23)日除息0.5元，參考價60.5元

鉅亨網新聞中心


公準(3178-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為60.5元，相較今日收盤價61.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 61.00 0.5 0.82% 0.0
2024/09/24 88.8 2.25 2.53% 0.0
2023/09/12 100.0 2.5 2.5% 0.0
2022/08/17 65.0 1.0 1.54% 0.0
2021/09/23 63.9 1.2 1.88% 0.0

公準61-1.45%

