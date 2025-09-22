鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.35元下修至10.1元，其中最高估值11.41元，最低估值9.76元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|11.41(11.41)
|15.32
|最低值
|9.76(9.76)
|12.05
|平均值
|10.42(10.46)
|12.93
|中位數
|10.1(10.35)
|12.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|1,097,809,000
|1,248,039,580
|最低值
|1,071,568,000
|1,071,634,000
|平均值
|1,081,612,790
|1,174,542,260
|中位數
|1,074,291,520
|1,179,546,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.13
|4.24
|8.61
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
