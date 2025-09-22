鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為150元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.35元下修至10.1元，其中最高估值11.41元，最低估值9.76元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值11.41(11.41)15.32
最低值9.76(9.76)12.05
平均值10.42(10.46)12.93
中位數10.1(10.35)12.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值1,097,809,0001,248,039,580
最低值1,071,568,0001,071,634,000
平均值1,081,612,7901,174,542,260
中位數1,074,291,5201,179,546,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.134.248.619.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		959,431,897594,518,813571,197,118447,896,117

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

