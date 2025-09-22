鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至25.21元，預估目標價為855元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.48元下修至25.21元，其中最高估值33.61元，最低估值21.39元，預估目標價為855元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.61(33.61)45.8560.64
最低值21.39(21.39)36.8840.98
平均值25.9(26.02)41.2149.28
中位數25.21(25.48)39.9548.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,812,06031,630,33040,489,300
最低值21,390,00026,100,63028,569,980
平均值21,978,30028,050,44032,668,450
中位數21,979,00027,393,00031,214,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

