盤中速報 - LINK大跌9.41%，報21.19美元
LINK(LINK)在過去 24 小時內跌幅超過9.41%，最新價格21.19美元，總成交量達1.37億美元，總市值144.10億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：23.39美元，近 1 日最低價：20.24美元，流通供給量：678,099,970。
Chainlink平台旨在將智慧合約與現實世界數據連接起來，是區塊鏈與現實世界的資訊橋樑。由於區塊鏈僅能存取其網路中的資料，Chainlink的預測系統(Oracle)透過以太坊網路將外部資料提供給智慧合約，當條件滿足時則觸發合約執行。參與者可以透過提供存取外部網絡資料來得到獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.38%
- 近 1 月：-14.15%
- 近 3 月：+97.42%
- 近 6 月：+61.40%
- 今年以來：+5.84%
