盤中速報 - AAVE大跌12.21%，報261.9美元
鉅亨網新聞中心
AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過12.21%，最新價格261.9美元，總成交量達0.28億美元，總市值42.99億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：299.1美元，近 1 日最低價：261.7美元，流通供給量：15,217,850。
Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.53%
- 近 1 月：-14.71%
- 近 3 月：+29.34%
- 近 6 月：+63.97%
- 今年以來：-7.84%
