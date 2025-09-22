鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-22 09:00

最新數據顯示，南向資金連 18 周淨流入港股，展現出對香港市場的持續看好，港股主要股指上周集體飄紅，恒生指數 (HSI) 上周累計上漲 0.59%，恒生科技指數 (HSTECH) 上漲 5.09%，恒生國企指數上漲 1.15%。

南向資金連買18周！阿里巴巴獲瘋狂加碼 單周淨買超163億港元 今年來攀漲近一倍（圖：Shutterstock）

根據最新統計數據，上周南向資金合計成交淨流入 368.51 億港元，雖然季減 39.41%，但連 18 周淨流入的態勢不改。

國聯證券出具研究報告指出，聯準會 (Fed) 降息周期有望助力港股突破前高。從歷史數據來看，美元升貶與恒生指數突破新高有一定相關性，美國低利率時期利於港股突破，強勢升息吸引美元回流時則可能引發回檔。目前恒指距離歷史新高仍有較大上漲空間。

阿里巴巴持續獲得南向資金大手筆加碼，上周淨買超金額達 163.05 億港元，最新持股量 19.94 億股，創歷史新高且連 10 周上升，阿里巴巴股價上周攀漲 5.29%，市值重回 3 兆港元，今年迄今上漲 96.32%。

近期阿里系應用動作頻頻，高德地圖推出高德掃街榜，淘寶閃購到店團購業務在首批三個城市試點，支付寶、高德也有入口。

從成交淨買超金額看，南向資金對大型科技股態度不一，除阿里巴巴外，美團獲淨買超 57.49 億港元，而小米淨賣出 16.65 億港元，騰訊淨賣出 16.28 億港元。

前十大活躍個股中，香港寬頻上周漲幅最高，達 30.51%，因中國移動香港完成香港寬頻要約收購，控股香港寬頻，而鴻騰精密、長飛光纖光纜、商湯緊隨其後。