盤中速報 - Trust Wallet Token大漲23.68%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內漲幅超過23.68%，最新價格1.17美元，總成交量達1.06億美元，總市值4.89億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：1.33美元，近 1 日最低價：0.89美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.93%
- 近 1 月：+26.02%
- 近 3 月：+27.93%
- 近 6 月：+3.46%
- 今年以來：-22.37%
