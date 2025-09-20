盤中速報 - ether.fi大跌8.7%，報1.51美元
鉅亨網新聞中心
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內跌幅超過8.7%，最新價格1.51美元，總成交量達0.39億美元，總市值7.12億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：1.7美元，近 1 日最低價：1.51美元，流通供給量：466,004,038。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.21%
- 近 1 月：+53.34%
- 近 3 月：+60.06%
- 近 6 月：+127.62%
- 今年以來：-26.55%
