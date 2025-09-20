search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Wormhole大跌8.31%，報0.11美元

鉅亨網新聞中心


Wormhole(W)在過去 24 小時內跌幅超過8.31%，最新價格0.11美元，總成交量達0.39億美元，總市值5.15億美元，目前市值排名第 61 名。

近 1 日最高價：0.13美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：4,732,804,134。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+29.21%
  • 近 1 月：+62.15%
  • 近 3 月：+90.48%
  • 近 6 月：+38.12%
  • 今年以來：-57.94%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅Wormhole

相關行情

台股首頁我要存股
Wormhole0.1077-9.87%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty