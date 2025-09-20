鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至3.48元，預估目標價為57.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.36元上修至3.48元，其中最高估值4.58元，最低估值2.05元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.58(4.58)5.47.53.78
最低值2.05(2.05)2.641.873.63
平均值3.42(3.37)3.914.253.7
中位數3.48(3.36)3.663.593.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值326.20億350.00億296.08億280.75億
最低值247.98億228.95億248.50億280.75億
平均值272.65億272.95億269.50億280.75億
中位數268.08億264.35億272.86億280.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

