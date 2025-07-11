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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至7.53元，預估目標價為169.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元下修至7.53元，其中最高估值14.95元，最低估值3.9元，預估目標價為169.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.95(14.95)17.0524.2824.6
最低值3.9(3.9)8.277.8414.28
平均值7.88(7.96)11.8614.6419.44
中位數7.53(8.1)11.3614.0819.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,518.50億1,600.00億1,404.55億
最低值1,102.21億1,012.92億1,229.34億
平均值1,297.84億1,305.98億1,336.08億
中位數1,290.50億1,291.87億1,362.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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