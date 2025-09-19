鉅亨速報 - Factset 最新調查：SanDisk Corp(SNDK-US)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對SanDisk Corp(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.68元上修至5.78元，其中最高估值7.41元，最低估值3.68元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.41(7.41)
|12.28
|12.34
|12.34
|最低值
|3.68(3.68)
|4.28
|6.18
|12.34
|平均值
|5.72(5.66)
|8.53
|9.47
|12.34
|中位數
|5.78(5.68)
|8.66
|10.61
|12.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|92.95億
|108.89億
|108.63億
|108.63億
|最低值
|80.28億
|83.38億
|85.90億
|108.63億
|平均值
|87.87億
|98.02億
|97.15億
|108.63億
|中位數
|88.59億
|97.77億
|95.50億
|108.63億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
SanDisk Corp(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
