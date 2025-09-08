鉅亨速報 - Factset 最新調查：SanDisk Corp(SNDK-US)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為59.50元

search icon



Factset 最新調查：SanDisk Corp(SNDK-US)EPS預估上修至5.64元，預估目標價為59.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對SanDisk Corp(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.64元，其中最高估值7.41元，最低估值3.68元，預估目標價為59.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.41(7.41)12.2810.66
最低值3.68(3.68)4.286.18
平均值5.59(5.55)7.668.75
中位數5.64(5.46)7.389.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值92.47億108.70億103.46億
最低值80.28億83.38億85.90億
平均值87.14億94.98億94.28億
中位數87.78億96.45億93.87億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
SanDisk Corp(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSNDK

