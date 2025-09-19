催生全台首間遊艇港飯店！臺企銀主辦亞果遊艇20.2億元聯貸 圓滿簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 19:47

‌



臺灣企銀統籌主辦亞果遊艇20.2億元聯合授信案，由臺灣企銀董事長李嘉祥(右)及亞果遊艇董事長侯佑霖(左)代表簽約。(圖：臺企銀提供)

此次聯貸案由臺灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行、第一銀行共同主辦，另有農業金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、安泰銀行及合作金庫等 7 家金融機構共組授信銀行團，最終以 20.2 億元完成簽約。聯貸資金將支應亞果遊艇位於台南安平港的第三期渡假酒店開發所需資金暨充實中期營運資金。

‌



亞果遊艇提供完善且創新的遊艇產業服務鏈，目前為全台唯一同時擁有國際級遊艇碼頭、專屬會所和完整遊艇船隊的遊艇俱樂部，此次渡假酒店開發計畫已取得新加坡高端渡假的悅榕集團品牌授權，計畫打造台灣首座遊艇港飯店，整體規劃包括碼頭精品活動、岸上餐廳、渡假公寓式酒店與國際級飯店經營，將成為台南最具代表性的建築之一，帶動台灣整體觀光發展。

亞果遊艇表示，台灣擁有綿延廣闊的海岸線與壯麗的沿岸風景，且國人生活水平及人均所得持續成長，具備發展豪華遊艇市場的理想條件，相關產業鏈商機龐大，亞果遊艇將持續提升公司經營績效及增進股東價值，同時秉持對 ESG 的重視，申請國際 EarthCheck 永續旅遊認證，落實永續發展理念。