鉅亨速報

盤中速報 - FTT大漲19.62%，報0.98美元

鉅亨網新聞中心


FTT(FTT)在過去 24 小時內漲幅超過19.62%，最新價格0.98美元，總成交量達0.32億美元，總市值3.22億美元，目前市值排名第 80 名。

近 1 日最高價：1.22美元，近 1 日最低價：0.81美元，流通供給量：328,895,104。

FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.78%
  • 近 1 月：+4.68%
  • 近 3 月：+6.67%
  • 近 6 月：-31.14%
  • 今年以來：-76.50%

