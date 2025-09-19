search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、中信金 (2891-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、南亞 (1303-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、台新新光金 (2887-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、聯強 (2347-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)


5. 投信當日 (18) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、臻鼎-KY (4958-TW)、台新新光金 (2887-TW)、定穎投控 (3715-TW)、中信金 (2891-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
凱基金15.15+0.33%
聯電41.8+0.84%
仁寶30.4-1.14%
中信金43.15+0.12%
南亞36.9-2.12%
台新新光金17.55+1.15%
臻鼎-KY169.5-0.88%
聯強61.1-0.65%
鴻海215+1.42%
定穎投控89.3-2.83%
群益優選非投等債9.41+0.21%
凱基美國非投等債13.94+0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
聯電

42.42%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
聯電

42.42%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
聯電

42.42%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
聯電

42.42%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty