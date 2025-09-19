盤中速報 - Wormhole大漲27.16%，報0.12美元
Wormhole(W)在過去 24 小時內漲幅超過27.16%，最新價格0.12美元，總成交量達0.72億美元，總市值5.58億美元，目前市值排名第 61 名。
近 1 日最高價：0.12美元，近 1 日最低價：0.09美元，流通供給量：4,732,804,134。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.13%
- 近 1 月：+26.13%
- 近 3 月：+53.75%
- 近 6 月：+17.29%
- 今年以來：-65.42%
