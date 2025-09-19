盤中速報 - 雪崩代幣大漲10.7%，報35.17美元
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內漲幅超過10.7%，最新價格35.17美元，總成交量達2.70億美元，總市值148.77億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：35.43美元，近 1 日最低價：31.63美元，流通供給量：422,275,285。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.99%
- 近 1 月：+34.05%
- 近 3 月：+74.94%
- 近 6 月：+67.47%
- 今年以來：-15.91%
