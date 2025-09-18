search icon



盤中速報 - 比特幣現金大漲8.17%，報648.7美元

鉅亨網新聞中心


比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內漲幅超過8.17%，最新價格648.7美元，總成交量達0.68億美元，總市值128.61億美元，目前市值排名第 13 名。

近 1 日最高價：651美元，近 1 日最低價：590.5美元，流通供給量：19,917,181。

比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.42%
  • 近 1 月：+8.44%
  • 近 3 月：+34.17%
  • 近 6 月：+83.95%
  • 今年以來：+36.91%

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅比特幣現金

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣現金645.30+7.86%
比特幣117622.29+1.28%

