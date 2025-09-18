search icon



盤後速報 - 恩德(1528)次交易(19)日除息0.1元，參考價16.1元

鉅亨網新聞中心


恩德(1528-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為16.1元，相較今日收盤價16.20元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/19 16.20 0.1 0.62% 0.0
2024/08/26 13.55 0.1 0.74% 0.0
2023/08/25 12.45 0.1 0.8% 0.0
2022/08/25 10.9 0.1 0.92% 0.0
2021/08/26 10.75 0.1 0.93% 0.0

