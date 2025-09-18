盤後速報 - 恩德(1528)次交易(19)日除息0.1元，參考價16.1元
鉅亨網新聞中心
恩德(1528-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為16.1元，相較今日收盤價16.20元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/19
|16.20
|0.1
|0.62%
|0.0
|2024/08/26
|13.55
|0.1
|0.74%
|0.0
|2023/08/25
|12.45
|0.1
|0.8%
|0.0
|2022/08/25
|10.9
|0.1
|0.92%
|0.0
|2021/08/26
|10.75
|0.1
|0.93%
|0.0
