search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至41元，預估目標價為851.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.23元下修至41元，其中最高估值52.76元，最低估值37.02元，預估目標價為851.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值52.76(52.76)51.9169.11
最低值37.02(37.02)34.2469.11
平均值43.08(44.19)45.169.11
中位數41(41.23)45.6669.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值23,542,76029,198,79037,786,920
最低值20,847,00023,900,00037,786,920
平均值21,929,63026,774,80037,786,920
中位數21,766,00026,437,00037,786,920

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.6930.218.5211.04
營業收入
(單位：新台幣千元)		19,245,90714,200,06810,494,4704,899,885

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
保瑞699+0.43%
美元/台幣30.080+0.05%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty