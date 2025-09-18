鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至41元，預估目標價為851.5元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.23元下修至41元，其中最高估值52.76元，最低估值37.02元，預估目標價為851.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|52.76(52.76)
|51.91
|69.11
|最低值
|37.02(37.02)
|34.24
|69.11
|平均值
|43.08(44.19)
|45.1
|69.11
|中位數
|41(41.23)
|45.66
|69.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23,542,760
|29,198,790
|37,786,920
|最低值
|20,847,000
|23,900,000
|37,786,920
|平均值
|21,929,630
|26,774,800
|37,786,920
|中位數
|21,766,000
|26,437,000
|37,786,920
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.69
|30.2
|18.52
|11.04
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,245,907
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
