盤後速報 - 第一金工業30(00728)次交易(18)日除息0.32元，參考價33.3元

第一金工業30(00728-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

首日參考價為33.3元，相較今日收盤價33.62元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.96%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 33.62 0.324 0.96% 0.0
2025/06/19 31.03 0.771 2.48% 0.0
2025/03/20 31.15 0.771 2.48% 0.0
2024/12/19 33.03 0.771 2.33% 0.0
2024/01/19 26.91 1.3 4.83% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

