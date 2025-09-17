盤後速報 - 第一金工業30(00728)次交易(18)日除息0.32元，參考價33.3元
鉅亨網新聞中心
第一金工業30(00728-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。
首日參考價為33.3元，相較今日收盤價33.62元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.96%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|33.62
|0.324
|0.96%
|0.0
|2025/06/19
|31.03
|0.771
|2.48%
|0.0
|2025/03/20
|31.15
|0.771
|2.48%
|0.0
|2024/12/19
|33.03
|0.771
|2.33%
|0.0
|2024/01/19
|26.91
|1.3
|4.83%
|0.0
