離岸人民幣兌美元升破7.10關口 三大原因找到了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 13:58

離岸人民幣兌美元周三（17 日）升破 7.10 關口，最高升至 7.0995，為去年 11 月以來首見。

離岸人民幣兌美元升破7.10關口。（圖：Shutterstock）

此前一天，在岸人民幣兌美元收盤報 7.1163，較上一交易日上漲 65 點，同樣創下去年 11 月 6 日以來日間收盤價新高。

截至 17 日上午 11 時 55 分，離岸人民幣兌美元報價 7.1036，在岸人民幣兌美元報價 7.1079。

事實上，人民幣兌美元匯率波動明顯。年初在岸、離岸人民幣兌美元均波動貶值，但 4 月後，人民幣兌美元升值明顯，在岸、離岸市場接連突破多個重要關口，目前已逼近「7」整數關口。

短期來看，美國連續降息預期不斷升溫，中美利差可能會收窄；

中期來看，中國對外出口仍有歐盟、東盟、非洲及其他新興市場支撐；

長期來看，中國 7～8 月多項經濟數據持續放緩，政府啟動新一輪擴大內需增量政策的必要性升溫。

著名經濟學家盤和林則說道，當前人民幣兌美元升值的關鍵動力，是美國聯準會（Fed）降息預期。當前美國經濟數據強化了市場對 9 月降息的預期，導致近期美元指數波動下行，為人民幣等非美貨幣帶來被動升值動能。

芝商所 FedWatch 工具的數據顯示，Fed 本周降息 25 個基點的機率高達 96.1%，降息 50 個基點的機率為 3.9%。Fed 10 月累計降息 25 個基點的機率為 20.1%，累計降息 50 個基點的機率為 76.8%，累計降息 75 個基點的機率為 3.1%。