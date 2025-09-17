離岸人民幣兌美元升破7.10關口 三大原因找到了
鉅亨網編譯鍾詠翔
離岸人民幣兌美元周三（17 日）升破 7.10 關口，最高升至 7.0995，為去年 11 月以來首見。
此前一天，在岸人民幣兌美元收盤報 7.1163，較上一交易日上漲 65 點，同樣創下去年 11 月 6 日以來日間收盤價新高。
事實上，人民幣兌美元匯率波動明顯。年初在岸、離岸人民幣兌美元均波動貶值，但 4 月後，人民幣兌美元升值明顯，在岸、離岸市場接連突破多個重要關口，目前已逼近「7」整數關口。
據《21 世紀經濟報導》報導，經濟學家、新質未來研究院院長張奧平說，人民幣升值動能來自三方面：
短期來看，美國連續降息預期不斷升溫，中美利差可能會收窄；
中期來看，中國對外出口仍有歐盟、東盟、非洲及其他新興市場支撐；
長期來看，中國 7～8 月多項經濟數據持續放緩，政府啟動新一輪擴大內需增量政策的必要性升溫。
著名經濟學家盤和林則說道，當前人民幣兌美元升值的關鍵動力，是美國聯準會（Fed）降息預期。當前美國經濟數據強化了市場對 9 月降息的預期，導致近期美元指數波動下行，為人民幣等非美貨幣帶來被動升值動能。
芝商所 FedWatch 工具的數據顯示，Fed 本周降息 25 個基點的機率高達 96.1%，降息 50 個基點的機率為 3.9%。Fed 10 月累計降息 25 個基點的機率為 20.1%，累計降息 50 個基點的機率為 76.8%，累計降息 75 個基點的機率為 3.1%。
除了 Fed 降息預期，中國資本市場最近對外資的吸引力增強，外國金融資本流入也一定程度拉高人民幣匯率。
盤和林認為，從國內經濟角度看，人民幣升值對內需和國內投資是利多，人民幣資產會保持升值狀態。但人民幣升值對出口會有一定壓力，出口企業需要儘快建立技術壁壘，擺脫對低價的依賴。
- 川普關稅之後還有招？9/17專家深度解析
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉期待Fed展開寬鬆循環 金價一度突破3700美元
- 川普施壓Fed削弱獨立性！專家：經濟恐迎高通膨＋失業潮
- 新台幣暴升陰影再現！台壽險業尋求會計鬆綁 降外匯避險成本
- 人民幣國際化、「去美元化」加速！中國與歐洲續簽本幣互換協議
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇