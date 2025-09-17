鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 13:30

香港行政長官李家超今 (17) 日在立法會發表施政報告，聚焦產業結構轉型與新興領域發展，明確提出鞏固傳統優勢產業、培育新興產業的戰略方向，旨在創造優質就業、提升經濟效能。

從金融中心到AI大腦！香港特首施政報告：已預留10億港元 明年成立人工智慧研發院（圖：Shutterstock）

在新能源產業領域，香港以 2050 年碳中和目標為指引，加速綠色技術落地。針對永續航空燃料 (SAF)，政府將與中國協同，推動全球主要 SAF 供應商的本地企業在大灣區佈局全產業鏈，涵蓋原料收集、廠房建設及規模化生產，推動建設 SAF 混合設施，既助力香港國際機場 2030 年航班使用指定 SAF 比例目標，又配套建築競爭力與航空公司議價能力。

氫能方面，基於去年公佈的《香港氫能發展策略》，28 個試驗項目（含氫能巴士、洗街車及新界加氫站）正持續推進，香港政府將制定氫能標準認證，在港島及九龍增設公共加氫設施，並聯合廣東省共建氫能灣區走廊。

全港首座大型電動車電池回收設施也預計在明年上半年在環保園區啟用，退役電池將轉化為再生黑粉供應內地及週邊，推動電池回收產業鏈發展。

此外，AI 與數據科學產業被定位為香港未來核心成長極。李家超強調，香港憑藉科學研究、資金、數據、人才優勢及豐富應用場景，可望成為全球 AI 樞紐。政府以「加強基建，推動應用導向」為策略，在嚴控安全風險前提下推進「AI+」，促進 AI 與各行業深度融合，具體措施包括培育及引進 AI 人才，透過「AIR@InnoHK」平台匯聚超千名專才，吸引近千家 AI 企業集聚，以及推出 30 億元「前沿科技研究支援計畫」(近期開放申請)，支持本地院校引進國際頂尖科研人才進行基礎研究。

李家超還指出，香港政府已預留 10 億港元於 2026 年成立「香港人工智慧研發院」，促進 AI 上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

他並表示，香港成熟的融資體系 (涵蓋天使投資至 IPO) 為 AI 產業提供資金保障，政府全資的「耐心資本」機構港投公司已投資多家 AI 企業並持續佈局。資料跨境流動方面，香港將發揮「一國兩制」優勢，推動中國資料合規安全跨境至河套香港園區用於科學研究。