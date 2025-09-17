search icon



盤中速報 - 同亨(5490)大漲7.07%，報36.35元

鉅亨網新聞中心


同亨(5490-TW)17日10:20股價上漲2.4元，報36.35元，漲幅7.07%，成交2,148張。

同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

近5日股價上漲0.44%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,072 張
  • 外資買賣超：+1,052 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：-463 張
  • 融券增減：+23 張

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25517.04-0.44%
同亨35.2+3.68%

