盤中速報 - 同亨(5490)大漲7.07%，報36.35元
鉅亨網新聞中心
同亨(5490-TW)17日10:20股價上漲2.4元，報36.35元，漲幅7.07%，成交2,148張。
同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
近5日股價上漲0.44%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,072 張
- 外資買賣超：+1,052 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：-463 張
- 融券增減：+23 張
