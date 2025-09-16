search icon



外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.56%，報1.6297元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日22:40，歐元/加幣上漲0.009點漲幅達0.56%，暫報1.6297點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.27%
  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 3 月：+3.28%
  • 近 6 月：+3.68%
  • 今年以來：+8.80%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.79，本日上漲0.66%
  • 英鎊/美元相關性0.59，本日上漲0.4%
  • 歐元/澳元相關性0.57，本日上漲0.66%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.65，本日上漲0.83%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.64，本日上漲0.3%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.57，本日上漲0.27%

