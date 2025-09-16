外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.54%，報0.7902元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日19:50，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.54%，暫報0.7902點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.46%
- 近 1 週：+0.19%
- 近 3 月：-2.05%
- 近 6 月：-10.24%
- 今年以來：-12.41%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日下跌0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日下跌0.15%
- 美元/日元相關性0.70，本日下跌0.27%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.56%，報1.6297元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.31%，報1.2764元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.81%，報0.7881元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1822元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇