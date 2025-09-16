search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.54%，報0.7902元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日19:50，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.54%，暫報0.7902點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.46%
  • 近 1 週：+0.19%
  • 近 3 月：-2.05%
  • 近 6 月：-10.24%
  • 今年以來：-12.41%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日下跌0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日下跌0.15%
  • 美元/日元相關性0.70，本日下跌0.27%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日下跌0.39%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日下跌0.29%
  • 澳元/美元相關性-0.67，本日下跌0.09%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7877-0.86%
日元/美元0.0068+0.00%
歐元/美元1.1844+0.67%
英鎊/美元1.3648+0.35%
澳元/美元0.6674+0.11%

