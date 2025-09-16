鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至0.08元，預估目標價為90元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.08元，其中最高估值2.55元，最低估值-0.5元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.55(2.55)
|5.21
|8.27
|最低值
|-0.5(-0.5)
|0.76
|1.27
|平均值
|0.22(0.21)
|2.96
|4.51
|中位數
|0.08(0.07)
|3.1
|4.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18,385,280
|21,411,220
|22,615,000
|最低值
|15,812,770
|16,583,000
|17,226,000
|平均值
|16,343,750
|18,211,600
|19,587,660
|中位數
|16,238,150
|17,748,850
|19,057,630
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.81
|-0.19
|4.25
|12.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,457,713
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
