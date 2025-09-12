鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為90元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.04元上修至0.07元，其中最高估值2.55元，最低估值-0.5元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.55(2.55)5.218.27
最低值-0.5(-0.5)0.761.27
平均值0.2(0.2)2.974.51
中位數0.07(0.04)3.14.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值18,385,28021,411,22022,615,000
最低值15,812,77016,583,00017,226,000
平均值16,343,58018,222,04019,587,660
中位數16,236,65017,748,85019,057,630

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.81-0.194.2512.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,457,71315,836,49818,334,33626,182,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

