投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、聯電 (2303-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、仁寶 (2324-TW)
5. 投信當日 (15) 賣超的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、定穎投控 (3715-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)
