search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、仁寶 (2324-TW)


5. 投信當日 (15) 賣超的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、定穎投控 (3715-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
玉山金33.4-0.45%
中信金43.75+1.39%
永豐金25+0.20%
聯電41.35+0.61%
長榮航37.8+0.53%
仁寶30.4-0.33%
定穎投控88.5+2.08%
台新新光金17.4-0.29%
群益優選非投等債9.41-0.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#偏強機會股

偏強
中信金

71.43%

勝率

#波段上揚股

偏強
中信金

71.43%

勝率

延伸閱讀



Empty