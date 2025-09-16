鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-16 08:10

阿拉伯 - 伊斯蘭緊急峰會周日（14 日）在卡達首都杜哈舉行，商討以色列空襲杜哈。據《南華早報》報導，為因應以色列的軍事威脅，阿拉伯國家正討論建立一個阿拉伯軍事聯盟，這是幾十年來最嚴肅軍事一體化舉措。

以色列空襲卡達，阿拉伯國家尋求建立「阿拉伯版北約」。（圖：Shutterstock）

埃及擁有阿拉伯世界最大軍隊，正提議建立一個總部位於開羅的「阿拉伯版北約」。巴基斯坦是唯一擁有核武的穆斯林國家，呼籲成立一支聯合特遣部隊，負責「監控以色列的活動，採取有效威懾和攻擊措施，抵禦以色列的擴張主義圖謀」。

巴基斯坦副總理兼外交部長穆罕默德 · 伊沙克 · 達爾在峰會開幕式上表示：「以色列必須為戰爭罪和反人類罪承擔責任，不應允許以國攻擊伊斯蘭國家、殺害人民不受懲罰。」

卡達首相兼外交大臣穆罕默德 · 本 · 阿卜杜勒拉赫曼 · 阿勒薩尼說：「杜哈發生的事情，不僅僅是一次定點攻擊，更是對調解原則本身的攻擊。」

他警告，穆斯林國家需要採取「真實和切實的措施」，遏制進一步暴力，否則將面臨「無休止流血和破壞循環」。