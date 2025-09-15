盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(16)日除息0.05元，參考價9.17元
鉅亨網新聞中心
FT臺灣永續高息(00961-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為9.17元，相較今日收盤價9.22元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|9.22
|0.048
|0.52%
|0.0
|2025/08/18
|9.28
|0.077
|0.83%
|0.0
|2025/07/16
|9.33
|0.115
|1.23%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- ETF續熱！上周再吸2.4萬人 0050重奪單周人氣王 高息ETF包辦第2到第4最吸睛
- 8月ETF受益人增幅10強出爐「高息+主動」吸睛 前5名有3檔主動式ETF
- 搶搭台股「過山車」ETF受益人數續增！00961激增50%居冠、高息和半導體最夯
- 盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(18)日除息0.08元，參考價9.2元
下一篇