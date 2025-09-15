search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 中信綠能及電動車(00896)次交易(16)日除息0.4元，參考價18.07元

鉅亨網新聞中心


中信綠能及電動車(00896-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為18.07元，相較今日收盤價18.47元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 18.47 0.4 2.17% 0.0
2025/06/17 15.74 0.4 2.54% 0.0
2025/03/18 16.66 0.45 2.7% 0.0
2024/12/17 17.47 0.45 2.58% 0.0
2024/09/18 17.38 0.27 1.55% 0.0

