盤後速報 - 中信綠能及電動車(00896)次交易(16)日除息0.4元，參考價18.07元
中信綠能及電動車(00896-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為18.07元，相較今日收盤價18.47元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|18.47
|0.4
|2.17%
|0.0
|2025/06/17
|15.74
|0.4
|2.54%
|0.0
|2025/03/18
|16.66
|0.45
|2.7%
|0.0
|2024/12/17
|17.47
|0.45
|2.58%
|0.0
|2024/09/18
|17.38
|0.27
|1.55%
|0.0
