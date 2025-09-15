台塩中秋健康提案 限量膠原蛋白月餅熱銷 塩麴烤肉美味不怕胖

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-15 12:47

‌



中秋烤肉旺季，台塩生技提供「鮮選我塩麴」、「頂級黑豆鹽麴厚醬油」與「喜馬拉雅手採玫瑰鹽」等多樣健康調味選擇，讓歡聚時光美味又安心。(圖：臺鹽提供)

台塩生技月餅禮盒於門市預購已熱銷完售，9 月 19 日起七股鹽山、通霄廠門市熱騰騰現貨上架；東森購物亦推出限量特惠組，預購至 9 月 23 日，搶購正當時！

‌



臺鹽指出，此次聯名月餅大玩口味創新，更注重健康與美味平衡。「膠原蛋白洛神蔓越莓鳳梨酥」選用台灣鳳梨與洛神蔓越莓果乾慢火熬煮，搭配台塩獨家膠原蛋白，內外兼修好美麗。「菠蘿塩麴烏豆沙蛋黃酥」以塩麴混合餅皮，結合減糖豆沙與無鹽奶油低溫拌勻，層層酥香不膩口。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，隨國人對養生、天然與機能性食品需求提升，臺鹽透過跨界創意聯名，將生技專業融入節慶美食，顛覆月餅「高油高糖」印象，有效加乘雙方品牌優勢，並為市場帶來新話題。

除了月餅，中秋烤肉也必備「鮮選我塩麴」，被譽為「魔法調味品」的塩麴，是風靡日本的國民調味料，不同於食鹽的單純鹹味，帶有淡淡甘甜與鮮味，可分解纖維與蛋白質，使肉質快速軟嫩、入味均勻，提升風味層次，同時減少鹽分與添加物攝取，降低熱量，成為中秋烤肉的健康新選擇。

臺鹽指出，「鮮選我塩麴」效法日本傳統釀造，嚴選特有菌種，支持在地農業選用台南後壁農會「臺梗九號米」，以潔淨好水與海鹽天然發酵而成，成分單純、不含化學添加物。只需適量添加，即可取代鹽、醬油或味精，從醃漬、快炒、湯品到烘焙，都能發揮美味魔法。無論是烤肉派對、媽媽快速料理、單身族懶人餐、銀髮均衡飲食或是健身族日常飲控，一匙塩麴就能滿足萬用情境，輕鬆出好料。

台塩生技月餅禮盒 9 月 19 日起於七股、通霄門市開賣；東森購物特惠組（膠原蛋白洛神蔓越莓鳳梨酥 1 盒 + 菠蘿塩麴蛋黃酥 1 盒 + 台塩五行精力湯 2 盒）即起至 9 月 23 日限量獨家預購：https://www.etmall.com.tw/i/7799531。