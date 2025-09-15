〈陸股盤後〉中國經濟活動連續第二個月放緩幅度超過預期 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-15 16:30

中國股市三大指數周一（15 日）收盤漲跌互見，中國經濟活動連續第二個月放緩幅度超過預期，提高決策官員推出更多刺激措施以確保經濟成長維持在官方目標的可能性。

（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤跌 0.26% 報 3,860.5 點，深證成指漲 0.63% 報 13,005.77 點，創業板指大漲 1.52% 報 3,066.18 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.3034 兆元。

盤面上看，保險、銀行、釀酒、券商、有色類股走低，農業、汽車、房地產族群上揚。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，8 月零售銷售年增 3.4%，不如 7 月的 3.7%，也不如經濟學家預估的 3.8%。

8 月工業生產年增 5.2%，不如 7 月的 5.7%，也不如經濟學家原估的 5.6%。

8 月城鎮調查失業率為 5.3%，比上月上升 0.1 個百分點，與上年同月持平。

中國 1～8 月全國固定資產投資增長 0.5%，寫下 2020 年同期以來最低紀錄。

國家統計局說，總的來看，8 月宏觀政策協同發力，國民經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，高品質發展取得新成效。

不過，國家統計局也要坦言，外部環境不穩定、不確定因素較多，經濟運行仍面臨不少風險挑戰。下階段，要落實、落細各項宏觀政策，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，深化改革開放創新，激發各類經營主體活力，推動經濟平穩健康發展。

據《彭博》報導，Union Bancaire Privee 資深亞洲經濟學家 Carlos Casanova 表示，這些數據顯示今年下半年經濟大幅放緩，尤其是投資方面。