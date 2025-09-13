search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 柴犬幣大漲8.61%，報0.000015美元

鉅亨網新聞中心


柴犬幣(SHIB)在過去 24 小時內漲幅超過8.61%，最新價格0.000015美元，總成交量達0.46億美元，總市值85.44億美元，目前市值排名第 15 名。

近 1 日最高價：0.000015美元，近 1 日最低價：0.000013美元，流通供給量：589,245,952,530,486。

ShibaSwap 是一個去中心化交易所，可讓用戶直接和其他用戶交易柴犬幣，不需中介機構。此外，用戶可以存取以狗為主題特色的柴犬宇宙。ShibaSwap 提供三種原生代幣，分別是 SHIB、BONE 和 LEASH。BONE 的最佳理解方式是作為治理代幣，用來影響 SHIB 協議上與治理相關的決策，而 LEASH 原始的構想是作為彈性供應代幣，目標是透過調整供應量達成目標價格。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.91%
  • 近 1 月：-4.89%
  • 近 3 月：+9.33%
  • 近 6 月：+10.15%
  • 今年以來：-38.99%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅柴犬幣

相關行情

台股首頁我要存股
柴犬幣0.000015+9.63%

延伸閱讀



Empty