盤中速報 - BAKE大跌13.87%，報0.124美元

BAKE幣是BakerySwap的代幣是幣安智慧鏈（BSC）上第一個提供平衡貨幣流動性池（LP）（例如LINK，DOT等）的自動化做市商（AMM）。2020年9月推出的BakeryToken（BAKE）是BakerySwap生態系統的一部分。 流動性提供者得到BAKE代幣的獎勵，可以用來賺取BakerySwap的交易費份額，並參與投票，作為BakerySwap生態管制過程的一部分。