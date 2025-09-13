盤中速報 - Hifi Finance大漲380.43%，報0.4美元
Hifi Finance(HIFI)在過去 24 小時內漲幅超過380.43%，最新價格0.4美元，總成交量達2.16億美元，總市值0.65億美元，目前市值排名第 165 名。
近 1 日最高價：0.9美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：141,872,805。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.46%
- 近 1 月：-26.48%
- 近 3 月：+21.61%
- 近 6 月：-74.62%
- 今年以來：-84.29%
