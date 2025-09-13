鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過30.07億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-13 10:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅342%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅30.7%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅24.3%。

‌



近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.6%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅11.1%；API3(API3)近一週漲幅6.75%。