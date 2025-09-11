search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
寶成 (9904-TW)、華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、華邦電 (2344-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、東元 (1504-TW)


5. 外資當日 (10) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、緯創 (3231-TW)
 

台股

華邦電25.35+1.60%
寶成28.4-2.24%
鴻海210+0.00%
東元91.3+4.34%
緯創119.5-0.42%
國泰永續高股息20.92+0.38%
元大台灣價值高息9.44+0.00%
元大高股息36.19+0.33%

