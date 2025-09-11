外資近5日買超個股
1. 外資累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
寶成 (9904-TW)、華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、華邦電 (2344-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、東元 (1504-TW)
5. 外資當日 (10) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、鴻海 (2317-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、緯創 (3231-TW)
