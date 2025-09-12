鉅亨網新聞中心 2025-09-12 14:40

日本行動支付龍頭 PayPay 宣布，將於 9 月中旬起與中國騰訊旗下的微信支付（WeChat Pay）展開合作，PayPay 的加盟店將支援消費透過微信支付（WeChat Pay）付款。

迎接旅遊旺季！PayPay攜手微信支付 一碼搞定付款。(圖:shutterstock)

此舉旨在迎接即將到來的旅遊旺季，以滿足日益增長的訪日中國遊客支付需求，進一步擴大 PayPay 在日本國內的支付交易額。

根據合作協議，微信支付用戶在日本 PayPay 的加盟店消費時，只需掃描店家的 PayPay 的 QRcode，系統便會自動完成匯率換算並從用戶的微信帳戶餘額中扣款。這項服務的推出，意味著即使是原本不支援微信支付的日本商家，只要是 PayPay 的加盟店，都能輕鬆接受中國遊客的付款，大幅提升支付便利性。

PayPay 方面表示，隨著紅葉季的到來，預計未來中國遊客將持續增加。此次與微信支付的合作，不僅能為中國遊客提供更熟悉的支付方式，也將為 PayPay 的加盟店帶來更多商機。