1金4銀1銅「彰」顯ESG！彰銀「綠色金融實現永續城市」獲台灣永續行動獎金獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 19:45

‌



台灣永續能源研究基金會今 (11) 日舉辦「2025 亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，彰化銀行獲頒「台灣永續行動獎」一金、四銀及一銅六項殊榮，由副總經理陳瑞珍代表領獎，展現彰銀實踐聯合國永續發展目標 (SDGs) 之卓越成果。

彰化銀行以「綠色金融、低碳永續與公益共好」獲頒台灣永續行動獎六項殊榮，由副總經理陳瑞珍(中)代表領獎，左為財政部常務次長謝鈴媛，右為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。（圖：彰銀提供）

彰銀以六項永續行動方案脫穎而出，方案成果展現回饋社會與環境的具體效益，在永續城鄉 (SDG11) 面向，彰銀以「綠色金融實現永續城市」方案榮獲「金獎」，該方案結合信託與建經公司啟動「自主都更業務推展機制」，為客戶提供一站式解決方案，協助海砂屋、危險與老舊等建築居民解決居住安全疑慮，共築安心宜居的永續家園。

‌



彰銀以終結貧窮 (SDG01) 為核心，「保險暖心 公益永續」方案獲頒「銀獎」，透過捐贈微型保險保費、深化偏鄉金融教育、推出永續保險商品與友善服務，有效強化高齡與弱勢族群的保障，將金融的力量延伸至社會最需要關懷的角落。

此外，彰銀的「攜手共築低碳未來」方案獲得氣候行動 (SDG13) 領域「銀獎」肯定，全面導入碳盤查機制並制定具體減碳路徑，從內部營運排碳管理擴增至投融資客戶碳排對環境的影響，發揮金融影響力創造產業減碳及轉型契機，共同提升整體價值鏈因應氣候變遷的韌性與能力。

在多元夥伴關係 (SDG17) 面向，彰銀以「綠建築 x 永續幸福家園」及「驅動食時綠生活」方案獲得雙「銀獎」殊榮。「綠建築 x 永續幸福家園」積極推動客戶購置綠建築的土建融資，同時將綠建築理念融入自有行舍，北門分行與天津街宿舍均已取得銀級綠建築標章；「驅動食時綠生活」方案則善用 TWQR「台灣 Pay」助力全台傳統市場、夜市、商圈、連鎖店、百貨公司等多元場域推動數位轉型，更進一步與線上點餐平台「早點 Morning」輔導店家取得環境部認證的「淨零綠生活環保餐廳」，以數位支付為起點，連結小微店家及餐飲業綠色轉型，逐步建構永續生活圈。

此外，在性別平權 (SDG05) 議題上，彰銀與金融研訓院合作推動的「金融共好公益計畫」獲「銅獎」肯定，該計畫培訓自家行員成為「CoCo 老師」，以淺顯易懂的語言、生活化案例與遊戲互動，帶領彰化縣國小學童建立正確金錢觀念、聰明消費習慣、家庭理財知識及防詐觀念，讓金融素養於下一世代心中扎根。