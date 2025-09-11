〈SEMICON〉信紘科下半年審慎樂觀 綠色製程方案助攻海外拓展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-11 19:30

‌



信紘科 (6667-TW) 今 (11) 日參與 SEMICON Taiwan，公司指出，產業需求持續向上，下半年審慎樂觀看，並預期公司透過綠色製程建廠解決方案(Turnkey)，提升附加價值，有助強化產品差異化與海外輸出，挹注公司後續營運。

圖右七為信紘科董事長簡士堡、右五為總經理王怡文。(業者提供)

信紘科看好先進製程、AI、HPC、車用電子及記憶體市場推升半導體產業向上，公司以「技術創新、海外布局」為雙引擎核心策略，一方面，深化「綠色製程建廠解決方案 (Turnkey)」的差異化優勢，並導入高附加價值設備與解決方案，提升研發深度與系統整合能力，以因應先進製程、特殊應用與高可靠度工程需求。

‌



另一方面，信紘科也加速海外專案落地，持續推動中國、美國、日本與東南亞市場的接單動能，將設備、解決方案或核心技術輸出至全球半導體產業鏈，掌握供應鏈區域化重整帶來的新機會。

信紘科透過「在地化布局與全球服務」策略，平衡國際貿易與政策不確定性，提升在地供應鏈占比，確保穩定交付與成本管控，預期下半年起，隨著多個專案進入高峰期，加上海外布局陸續發酵，有助公司展現長期成長的良好成長動能。

信紘科此次在 SEMICON 展出綠色製程、廠務供應系統整合服務與廢液處理與資源化三大領域的解決方案，持續協助客戶達成綠色製造的目標，並為公司營運帶來長期永續發展契機。

其中，廢液處理與資源化方面，信紘科擁有兩大設備與四大產品服務的領域方向，除了「製程機能水解決方案」、「製程特殊廢液處理系統」等附屬設備拓展，也致力協助高科技產業升級走向更高效及環保。

四大產品服務方面，信紘科透過源頭減量、廢棄物資源再利用、廢棄物減量、危害物質去除。其中，獨家製程特殊廢液處理系統技術已獲政府技術佐證，兼顧經濟效益與環境責任。

信紘科持續透過累積多年的廠務供應系統的整合能力，與客戶共同開發相關設備，協助客戶創新製程，持續擴大產品組合與範疇，同時憑藉成熟的廠務系統建置經驗，以及豐富的供應商資源，並以綠色製程建廠解決方案整合專家為核心，積極拓展海外市場，致力搶攻更多的市占率。