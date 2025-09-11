鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 19:14

‌



為配合政府推動「青年安心成家購屋優惠貸款」（簡稱新青安），臺灣銀行今（11）日宣布，即日起放寬貸款審核標準，針對無自用住宅的購屋族群，將「收支比率」審核基準由原本的 200% 調降至 180%，讓符合資格的民眾在相同收入條件下，可申請更高額度的購屋貸款，減輕資金壓力。

挺新青安再鬆綁！臺銀放寬無自住貸款門檻 收支比率調降至180%。（鉅亨網資料照）

這項措施是因應政府自今年 9 月 1 日起，將新青安貸款排除在《銀行法》第 72 條之 2 的限額之外。該條文俗稱「不動產放款天條」，原本限制銀行對不動產貸款的集中度，以防控金融風險。臺銀本次放寬代表政府希望銀行能更積極支持自住購屋需求，尤其是首購族與無自宅者，提供更寬鬆的融資條件。

‌



「收支比率」是銀行評估借款人還款能力的重要指標，指的是申貸者每月應還款金額與其可支配收入的比例。原本標準為 200%，意即借款人每月可支配收入需為預估還款金額的兩倍以上；此次調降至 180%，代表銀行在審核時可接受較高的貸款金額，有助於提高可貸額度。不過，最高貸款金額仍不得超過購屋價格或銀行估價兩者之中較低者的 8 成。

臺銀強調，雖然放寬審核標準，但仍會依據銀行公會的授信原則及主管機關規範，綜合評估申貸者的信用狀況、資金用途、償還能力與債權保障等條件，核給適當的融資額度。

同時，臺銀也提醒申貸民眾，申辦房貸前應審慎評估自身財務狀況，妥善規劃家庭收支，避免因利率波動或景氣變化影響生活品質與還款能力，維持良好信用紀錄。