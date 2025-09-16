【Joe’s華爾街脈動】降息預期助燃風險偏好漲勢
Joe Lu
美股上漲、公債殖利率下滑，為台股在超買訊號中奠定正向基調
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 16 日
摘要
- 在投資者為聯準會廣泛預期的降息進行佈局之際，明確的風險偏好情緒主導了全球市場。
- 美國股市上漲，由通訊服務和非必需消費品等週期性類股領漲，而防禦性類股則相對落後。
- 公債市場價格上揚，美國公債殖利率因而下滑，10 年期公債殖利率守在 4.04% 附近，反映市場已為即將到來的貨幣寬鬆定價。
- 市場對本週美國聯準會政策決策的單一關注，蓋過了來自中國不如預期的工業與零售數據。
- 烏克蘭無人機對俄羅斯煉油廠的襲擊，推升了西德州中級原油 (WTI) 價格，為能源市場帶來了供給面的風險因素。
對聯準會將轉向貨幣寬鬆的預期，是當前驅動資產價格唯一的、主導性的因素。(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉Alphabet市值達3兆美元 特斯拉勁揚 標普那指改寫新高
- 【Joe’s華爾街脈動】專題—專業投資人如何思考？獨家策略公開
- 【Joe’s華爾街脈動】美國數據鞏固聯準會寬鬆路徑，點燃AI新一輪漲勢
- 〈美股盤後〉道瓊首次登上46000點大關 三大指數改寫歷史新高
下一篇