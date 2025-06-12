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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.SAIL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值30元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予SailPoint, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

SailPoint, Inc.今(12日)收盤價為22.53元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.86%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SAIL市場預估目標價

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SailPoint, Inc.22.53+14.7%

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